به گفته معاون شهرداری دهدشت وجود دود در سایت زباله دهدشت ناشی از آتش سوزی هفته اخیر است و همچنان تلاش برای مهار کامل آن ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،معاون خدمات شهری و ایمنی شهر دهدشت گفت: در هفته اخیر محل دپوی زباله در حاشیه شهر دهدشت دچار آتشسوزی شد. عیسی غندی با اشاره به اینکه امروز و در ادامه همان آتش سوزی دود از لایههای زیرین زبالههای دپو شده مشاهده می شود افزود: هم اکنون نیروهای امدادی و مردمی در محل حضور دارند و در حال پایش منطقه هستند. وی افزود: تلاش مجموعه شهرداری و مردم برای خاموش کردن کامل آتش و از بین بردن دود در این منطقه به جایی نرسیده است. معاون خدمات شهری و ایمنی شهر دهدشت با بیان اینکه تنها با استفاده از ماشین آلات سنگین مثل بولدوزر امکان خاکریزی بر روی آتش وجود دارد ادامه داد: متاسفانه نبود این ماشین آلات باعث شده که تاکنون دود ناشی از آتش زباله خاموش نشود. غندی به کشاورزانی که نگران سرایت آتش به مزارع خود هستند ابراز امیدواری کرد: تمهیدات لازم برای جلوگیری از خروج زبانه آتش به بیرون از محدوده سایت و ورود به مزارع اطراف انجام شده است. و هر لحظه در حال پایش میباشد تلاش مجموعه شهرداری بر خاموش نمودن اتش درون و زیر زباله دپو شده است تا دود حاصل از ان هم کنترل و تمام شود