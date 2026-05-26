به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم امروز در نشست هم‌اندیشی و تبیین برنامه‌های راهبردی توسعه فناوری در پارک‌های علم و فناوری بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه، صنعت و ساختار‌های نوآوری تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت توجه هم‌زمان به شرکت‌های بزرگ و هسته‌های فناور و نوپا گفت: در دوره‌هایی، علاوه بر حمایت از شرکت‌های بزرگ، به ورود هسته‌های فناور به پارک‌ها نیز توجه می‌شد و مفهوم «فناوری صنعت‌ساز» در همان دوره شکل گرفت.

ابطحی با ابراز نگرانی از وضعیت ورودی پارک‌های علم و فناوری افزود: نگرانی اصلی من ورودی پارک‌هاست. در حالی که شاخص‌های علمی مانند تولید مقالات به‌طور مستمر رصد می‌شود، وضعیت ورودی فناوری و جذب ایده‌های دانشگاهی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی تأکید کرد : هرچند خروجی شرکت‌های فناور در برخی حوزه‌ها مناسب است، اما در بخش حمایت‌ها و نظام‌های رگولاتوری ضعف‌هایی وجود دارد.

وی با طرح این پرسش که آیا ورودی مناسبی از دانشگاه‌ها به پارک‌ها وجود دارد یا خیر، گفت: ساختار‌های حمایتی از شرکت‌های بزرگ فعال هستند و صندوق‌ها نیز عملکرد قابل قبولی دارند، اما پارک‌های علم و فناوری نباید به شهرک‌های صنعتی تقلیل پیدا کنند و باید پیوند جدی‌تری با هسته‌های پژوهشی و فناور داشته باشند.

معاون پژوهشی وزارت علوم همچنین از برنامه حمایت از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی خبر داد و گفت: دو مرحله پرداخت برای ایجاد ریسرچ‌لب‌ها در دانشگاه‌ها انجام شده و برای هر آزمایشگاه تا پایان امسال حدود یک میلیارد تومان حمایت در نظر گرفته شده است.

به گفته وی ، هدف این است که تا پایان سال حدود ۳۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی استادان تحت حمایت قرار گیرند و این روند در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.

ابطحی افزود: این حمایت‌ها می‌تواند چندین برابر پژوهانه‌های معمول اثرگذار باشد، به شرط آنکه مسیر اجرایی و جهت‌گیری آن درست طراحی شود. همچنین طرح «گرنت جهش» در ۲۰ دانشگاه اجرا شده، اما لازم است به سمت تولیدات فناورانه و خروجی‌های کاربردی‌تر هدایت شود.

وی با تأکید بر اهمیت دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه‌ها گفت: لازم است مسیر‌های حقوقی و سازوکار‌های این دفاتر اصلاح شود تا اعضای هیئت علمی از منافع تولیدات فناورانه خود بهره‌مند شوند و ارزش‌گذاری نوآوری به‌درستی انجام شود.

او همچنین با اشاره به برخی موانع ساختاری از جمله مسائل مالیاتی اظهار کرد: برخی قوانین و رویه‌ها می‌تواند مانع همکاری‌ها شود و باید در کارگروه‌های تخصصی رفع شود تا مسیر توسعه فناوری دچار اختلال نشود.

ابطحی در ادامه به چالش‌های زیرساختی از جمله ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: این مشکلات در حال تشدید است و بر تولید و کسب‌وکار‌ها اثر می‌گذارد و می‌تواند زنجیره صنایع بالادستی و پایین‌دستی را دچار آسیب کند.

وی همچنین با اشاره به ساختار «مدیریت حل کلان مسئله» گفت: این سازوکار با هدف هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها ایجاد شده تا مسائل ملی با سرعت و دقت بیشتری حل شوند. در این مدل، دستگاه‌های اجرایی مسائل خود را مطرح کرده و دانشگاه‌ها در قالب پروپوزال‌های پژوهشی وارد حل آنها می‌شوند و دبیرخانه نیز نقش هماهنگی و تأمین مالی اولیه را بر عهده دارد.

معاون وزارت علوم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری با بنیاد نخبگان و معاونت علمی اظهار کرد: امکان طراحی مسیر‌های جدید حمایتی از جمله دوره‌های دکتری دوساله پژوهش‌محور وجود دارد و این برنامه‌ها می‌تواند به تقویت نقش پژوهشگاه‌ها و پارک‌ها در حل مسائل کشور کمک کند.

او افزود: باید از ظرفیت ستاد‌های علمی و بنیاد نخبگان برای جهت‌دهی بهتر به پژوهش‌ها استفاده شود تا خروجی‌ها از حالت صرفاً مقاله‌محور خارج شده و به حل مسائل واقعی کشور منجر شوند.

ابطحی در پایان تأکید کرد: امیدوارم با تقویت این همکاری‌ها میان دانشگاه، معاونت علمی، بنیاد نخبگان و پارک‌های علم و فناوری، مسیر پژوهش و فناوری در کشور به سمت حل مسائل ملی و تولید اثرگذاری واقعی حرکت کند.



