کشف ۷۵ دستگاه استخراج رمز ارز در خرم آباد
مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان از کشف ۷۵ دستگاه استخراج رمز ارز به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در خرم آباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران پرتلاش پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی دقیق و اجرای اقدامات پلیسی هدفمند، از فعالیت یک مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز در یکی از روستاهای اطراف شهرستان خرمآباد مطلع شدند.
در پی این کشف، با هماهنگی قضایی و با حضور کارشناسان اداره برق در محل، عملیات بازرسی و کشف آغاز شد. در این عملیات، تعداد ۷۵ دستگاه دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) که به صورت غیرقانونی فعالیت میکردند، کشف شد. ارزش این تجهیزات بر اساس بررسیهای اولیه حدود ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
در همین راستا، پس از تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان، همه دستگاههای کشف شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.
پلیس لرستان به همه افراد فرصتطلب و سودجو که با اقدامات غیرقانونی و سودجویانه خود باعث اخلال در نظم اقتصادی و هدررفت منابع عمومی میشوند، قاطعانه هشدار میدهد که با قاطعیت تمام با آنان برخورد خواهد شد و هیچگونه مماشاتی در این زمینه صورت نخواهد گرفت. از شهروندان درخواست میشود در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی، مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.