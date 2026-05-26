به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منصور پوریان با بیان اینکه در آستانه عید قربان بازار دام، در شرایط خوبی قرار دارد، اظهار داشت: علاوه بر اینکه میزان عرضه دام‌های کشتاری بالاست، تنوع دام ها نیز قابل توجه است و انواع دام زنده شامل بره نر کشتاری، بره ماده کشتاری، بره نر چاق، بره ماده چاق، قوچ جوان، قوچ چاق، میش پرواری، دام‌های جوان پرواری و همچنین بز در چند دسته وزنی و کشتاری عرضه شده است.

رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور افزود: این تنوع و فراوانی عرضه سبب شده که در ماه‌های گذشته، حتی در دوره تنش‌ها و شرایط جنگی، بخش عمده نیاز بازار از محل تولید داخل تامین شود و این موضوع نشان‌دهنده وضعیت مناسب تولید دام در کشور است.

رئیس شورای تامین کنندگان دام با بیان اینکه امسال جمعیت دام سبک کشور به حدود ۷۳ میلیون راس رسیده است، افزود: حدود ۴۰ تا ۴۲ درصد این جمعیت دامی قابلیت کشتار دارد و برآورد می‌شود حدود ۱۲ میلیون راس دام آماده ورود به بازار باشند.

وی ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که در ایام عید قربان حدود ۴ تا ۴.۵ میلیون راس دام جذب بازار شود که این میزان عدد بزرگی است و ممکن است بازار توان جذب کامل آن را نداشته باشد.

رئیس شورای تامین کنندگان دام درباره قیمت دام زنده بیان کرد: قیمت کنونی هر کیلو بره نر سنگین‌ وزن کشتاری در بازار بین ۵۸۰ تا ۶۳۰ هزار تومان است که قیمت مناسبی برای فروش نقدی محسوب می‌شود. همچنین بره نر چاق کشتاری در همین محدوده قیمتی معامله می‌شود و قیمت بره ماده کشتاری سنگین‌وزن نیز حدود ۵۷۵ تا ۶۳۰ هزار تومان است.

گزارش های میدانی حکایت از این دارد که قیمت بز نر کشتاری بین ۴۲۰ تا ۴۵۰ هزار تومان و بز چاق کشتاری حدود ۴۰۰ تا ۴۱۰ هزار تومان، قوچ چاق کشتاری در محدوده ۴۲۰ تا ۵۲۰ هزار تومان و میش پرواری چاق کشتاری حدود ۴۲۰ تا ۴۴۰ هزار تومان است.