رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از ایجاد زنجیره ارزش برای ۲۶ هزار و ۸۰۰ تن محصول کشاورزی با بهرهبرداری از دو واحد صنایع تبدیلی در دست ساخت در باروق خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصدی دو طرح بزرگ صنایع تبدیلی در شهرستان باروق گفت: با بهرهبرداری از این واحدها، زنجیره ارزش برای ۲۶ هزار و ۸۰۰ تن محصول کشاورزی ایجاد و تحولی شگرف در اشتغال روستایی منطقه رقم خواهد خورد.
محمدرضا اصغری در بازدید ازطرح های در حال احداث شهرستان باروق، بر ضرورت تسریع در تکمیل زنجیره تولید و ارزش در بخش کشاورزی این شهرستان تاکید کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و هیات همراه در نخستین ایستگاه بازدید خود، راهی روستای گلسلیمانآباد شدند تا از روند ساخت کارخانه تولید جوانه غلات و غذای کودک، قاووت بازدید کنند.
وی در این بازدید با بیان اینکه این طرح هماکنون دارای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی است، اظهار کرد: این واحد با ظرفیت تولید سالانه ۱۲ هزار تن، یکی از طرحهای کلیدی منطقه است که برای تکمیل و راهاندازی نهایی به ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایهای نیاز دارد.
اصغری افزود: با بهرهبرداری از این طرح ۳۸ نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم وارد بازار کار میشوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در ادامه سفر خود به شهرستان باروق، وضعیت پیشرفت فیزیکی کارخانه تولید سیبزمینی نیمهآماده و ذرت طعمدار در روستای «چالخماز» را مورد بررسی قرار داد.
این مسئول با اشاره به پیشرفت ۶۰ درصدی این واحد تولیدی، تصریح کرد: این طرح بزرگ با ظرفیت سالانه ۱۴ هزار و ۸۰۰ تن، نقش مهمی در کاهش ضایعات کشاورزی ایفا خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: برای راهاندازی این واحد، ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایهای و ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش پیشبینی شده است که در صورت تامین، زمینه اشتغال ۱۲۰ نفر مستقیم و ۴۰ نفر غیرمستقیم را فراهم میکند.
شهرستان باروق درجنوب آذربایجانغربی است که توسعه صنایع تبدیلی در آن، علاوه بر جلوگیری از خامفروشی محصولات، منجر به مهاجرت معکوس و رونق اقتصادی در روستاهای این منطقه خواهد شد.