به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصدی دو طرح بزرگ صنایع تبدیلی در شهرستان باروق گفت: با بهره‌برداری از این واحدها، زنجیره ارزش برای ۲۶ هزار و ۸۰۰ تن محصول کشاورزی ایجاد و تحولی شگرف در اشتغال روستایی منطقه رقم خواهد خورد.

محمدرضا اصغری در بازدید ازطرح های در حال احداث شهرستان باروق، بر ضرورت تسریع در تکمیل زنجیره تولید و ارزش در بخش کشاورزی این شهرستان تاکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و هیات همراه در نخستین ایستگاه بازدید خود، راهی روستای گل‌سلیمان‌آباد شدند تا از روند ساخت کارخانه تولید جوانه غلات و غذای کودک، قاووت بازدید کنند.

وی در این بازدید با بیان اینکه این طرح هم‌اکنون دارای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی است، اظهار کرد: این واحد با ظرفیت تولید سالانه ۱۲ هزار تن، یکی از طرح‌های کلیدی منطقه است که برای تکمیل و راه‌اندازی نهایی به ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه‌ای نیاز دارد.

اصغری افزود: با بهره‌برداری از این طرح ۳۸ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم وارد بازار کار می‌شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در ادامه سفر خود به شهرستان باروق، وضعیت پیشرفت فیزیکی کارخانه تولید سیب‌زمینی نیمه‌آماده و ذرت طعم‌دار در روستای «چالخماز» را مورد بررسی قرار داد.

این مسئول با اشاره به پیشرفت ۶۰ درصدی این واحد تولیدی، تصریح کرد: این طرح بزرگ با ظرفیت سالانه ۱۴ هزار و ۸۰۰ تن، نقش مهمی در کاهش ضایعات کشاورزی ایفا خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: برای راه‌اندازی این واحد، ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه‌ای و ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش پیش‌بینی شده است که در صورت تامین، زمینه اشتغال ۱۲۰ نفر مستقیم و ۴۰ نفر غیرمستقیم را فراهم می‌کند.

شهرستان باروق درجنوب آذربایجان‌غربی است که توسعه صنایع تبدیلی در آن، علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی محصولات، منجر به مهاجرت معکوس و رونق اقتصادی در روستا‌های این منطقه خواهد شد.