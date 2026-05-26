استاندار گیلان: حضور مسئولان در نماز جماعت الگوساز و کارگشا است استاندار گیلان: حضور مسئولان در نماز جماعت الگوساز و کارگشا است استاندار گیلان: حضور مسئولان در نماز جماعت الگوساز و کارگشا است استاندار گیلان: حضور مسئولان در نماز جماعت الگوساز و کارگشا است استاندار گیلان: حضور مسئولان در نماز جماعت الگوساز و کارگشا است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، استاندار گیلان در جلسه شورای اقامه نماز گیلان که در استانداری برگزار شد، با بیان اینکه نماز یک امر فردی نیست، گفت: آثار اقامه نماز خیلی بیشتر از آثار فردی است و نه تنها در پیشگیری از گناهان که جرایم تأثیرگذار است، بلکه موجب انتقال انرژی مثبت در انسان‌ها خواهد شد.

هادی حق شناس به حضور مسئولان و مدیران در نماز جماعت تأکید کرد و گفت: حضور مسئولان در نماز جماعت و بین مردم نه تنها موجب الگو و تأثیر گزاری است، بلکه می‌تواند موجب ملاقات و گره گشایی از مشکلات آن‌ها نیز شود.

وی به گردشگر پذیر بودن استان گیلان نیز اشاره کرد و افزود: پرواز‌های ترکیه، آستارا خان، بغداد و نجف به رشت از هفته آینده برقرار می‌شود.

استاندار مجتمع‌های بین راهی را نیز در خدمات دهی به گردشگران نیز موثر دانست.

مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه نیز با اشاره به آثار مثبت و برکات نماز در رفتار و گفتار افراد، گفت: از صدا و سیما می‌خواهیم با تولید فیلم و محتوا‌های کوتاه ۳۰ تا ۶۰ ثانیه‌ای، در خصوص آثار نماز در زندکی، در ترویج این فریضه دینی بیشتر تلاش کنند.

مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه نیز با اشاره به آثار مثبت و برکات نماز در رفتار و گفتار افراد، گفت: از صدا و سیما می‌خواهیم با تولید فیلم و محتوا‌های کوتاه ۳۰ تا ۶۰ ثانیه‌ای، در خصوص آثار نماز در زندکی، در ترویج این فریضه دینی بیشتر تلاش کنند.

مدیر ستاد اقامه نماز گیلان و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود نیز در این نشست با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در راستای ترویج و توسعه فرهنگ نماز، گفت: ۱۰ تا ۳۰ خرداد، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در خصوص نماز برگزار می‌شود و از جمله برنامه‌های شورای اقامه نماز استان در سالجاری شامل برگزاری سومین اجلاس سراسری نماز، برگزاری کارگروه‌های مشترک، میزگرد‌های تخصصی، گفتمان‌های نماز شناسی، نشست‌های توانمندسازی و گردهمایی است که نیاز به همکاری همه جانبه همه دستگاه‌های اجرایی دارد.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابوطالب حجازی، بر لزوم توجه جدی به آموزش نماز در مدارس تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به نمازخانه‌های برون شهری و درون شهری به ویژه اماکن عمومی شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد لاکانی، مدیرکل مرکز خدمات حوزه‌های علمیه گیلان نیز در این نشست با اشاره به آثار تربیتی نماز در کاهش تنش‌ها و تضاد‌های اجتماعی گفت: نماز موجب افزایش روحیه همدلی، وحدت و همبستگی و افزایش اخلاق عمومی، تاب آوری اجتماعی، کاهش ناهنجاری‌ها و انضباط بخشی به زندگی جمعی می‌شود.

در ادامه این نشست مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان و شهردار رشت نیز با تاکید بر اثرات نماز، برخی از خدمات خود در حوزه نماز را بیان کردند.