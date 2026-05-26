به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرید محبی با اشاره به اینکه آغاز این دهه با عید قربان و پایان آن با عید غدیر همراه است، گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر از این ایام برای جمع‌آوری نذورات و نیات خیرین حداکثر استفاده را می‌برد و امسال نیز همانند سال‌های گذشته، پویش نذر قربانی با همکاری مراکز نیکوکاری، مؤسسات خیریه، پایگاه‌های مقاومت بسیج و سایر خیرین داوطلب برگزار می‌شود.

وی افزود: بنا داریم ظرفیت‌ها را در سطح مناطق مختلف جغرافیایی استان افزایش دهیم؛ گزارش‌ها نشان می‌دهد مشارکت مردم در موضوع نذر قربانی گسترده است و در همین راستا از ظرفیت شورا‌های اسلامی و دهیاری‌ها نیز استفاده شده است. این برنامه در قالب یکصد و پنجاه و پنج پایگاه کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سطح استان اجرایی خواهد شد.

محبی با بیان اینکه برای روز عید قربان، پایگاه‌هایی جهت کشتار دام به صورت ثابت پیش‌بینی شده است، گفت: اگر خیرین مایل باشند به صورت میدانی در ذبح قربانی و اهدای نذورات مشارکت کنند، این مراکز فعال خواهند بود.

وی افزود: هماهنگی‌های لازم با سازمان دامپزشکی استان انجام شده است تا ذبح دام‌ها به طور کامل بهداشتی صورت گیرد. همچنین گوشت قربانی بلافاصله توزیع نخواهد شد، بلکه پس از طی دوره نگهداری در سردخانه، مطابق ضوابط بهداشتی، بین نیازمندان توزیع می‌شود.

محبی با تشریح وضعیت مددجویان گفت: هم اکنون نزدیک به سی و هفت هزار خانوار، مشتمل بر حدود هفتاد و چهار هزار نفر، تحت حمایت کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) در استان بوشهر هستند و از خدمات مختلف حمایتی بهره‌مند می‌شوند.

به گفته وی، نزدیک به بیست و دو هزار زن سرپرست خانوار، حدود بیست و چهار هزار سالمند و حدود هفت هزار و چهارصد بیمار زمین‌گیر، صعب‌العلاج و خاص نیز از حمایت کمیته امداد برخوردارند.

مدیرکل کمیته امداد بوشهر تأکید کرد: نیازمندانی که در سطح استان شناسایی شده‌اند، اعم از افرادی که تحت حمایت مستقیم کمیته امداد هستند یا آن دسته که تحت پوشش مراکز نیکوکاری امداد قرار دارند، با اولویت خانواده‌های دارای بیمار و زنان سرپرست خانوار، نذورات و گوشت‌های قربانی را دریافت خواهند کرد.

محبی همچنین از اجرای برنامه «اطعام علوی» در پایان دهه امامت و ولایت خبر داد و افزود: همانند هر سال، آشپزخانه‌ها و مراکزی پیش‌بینی شده است تا طبخ غذا انجام شود و در روز عید غدیر، این اطعام در اختیار نیازمندان قرار گیرد.

وی راه‌های مختلف مشارکت مردم استان بوشهر در این پویش را چنین اعلام کرد: دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در روز عید قربان فعال هستند و هم‌استانی‌های عزیز می‌توانند نذورات و کمک‌های خود را به صورت حضوری در اختیار این دفاتر قرار دهند، واریز به شماره کارت مجازی ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۳۷۰ و برای پرداخت سریع و بدون نیاز به اینترنت، کد دستوری*۸۸۷۷*۰*۱# پرداخت کنند همچنین نرم افزار «صدقه من» نیز برای مشارکت آسان خیرین فعال است.