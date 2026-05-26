به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در لبیک به پیام مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی و در حمایت از وحدت ملی، جبهه مقاومت و آرمان‌های انقلاب اسلامی، از ملت بزرگ و همیشه در صحنه ایران دعوت کرد امشب رأس ساعت ۲۱:۰۰ در سراسر کشور، بر بام خانه‌ها، میادین و خیابان‌ها، فریاد «الله‌اکبر» سر دهند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

«بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِینَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ»

امت شهیدپرور و قهرمان ایران‌اسلامی در اعلام انزجار از طاغوت‌های زمان، بار دیگر با تأسی به آیه محکمه برائت، امشب، هم‌زمان با لحظات سرنوشت‌ساز حضور میلیون‌ها حاجی بیت‌الله الحرام در سرزمین‌های نورانی منا و عرفات، در اجتماعات عظیم «برائت از مشرکین» در میادین، خیابان‌ها و مراکز تجمعی مردم در تهران و دیگر شهر‌های ایران حضور یافته و فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را به عنوان امتداد «لبیک» حجاج، به گوش جهانیان می‌رسانند.

این حضور، تحقق عینی «استمرار حرکت حجاج» در بستر تمدنی ایران اسلامی و تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های امامین انقلاب و لبیک به پیام ولی امر مسلمین رهبر معظم انقلاب اسلامی است. امت ولایی ایران با این اجتماع، اعلام می‌دارد که دشمنی با جبهه‌ی استکبار، سلطه‌گری آمریکا و رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی، نه یک انتخاب تاکتیکی، که یک اصل راهبردی و خط قاطع ایمانی و سیاسی اسلام ناب محمدی (ص) است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن پاسداشت لحظات پرفیض دعای عرفه و همدلی با حجاج در منا و عرفات، از عموم مردم دعوت می‌کند در امتداد حماسه‌سازی‌های این روز‌ها و شب‌های نورانی در میادین و خیابان‌ها با حضوری پرشور، آگاهانه و ماندگار، افتخاری دیگر بیافرینند و بار دیگر به جهانیان ثابت کنند که ملت ایران، هرگز از آرمان برائت از مشرکان دست نخواهد کشید.