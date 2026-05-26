پخش زنده
امروز: -
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان از اجرای طرح حامی برای ارتقای یادگیری دانش آموزان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمد رضا فرحبخش، با بیان اینکه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی شرط ثبت نام کلاس اولیها در مدارس است گفت: بر اساس بررسیهای انجام شده پیش بینی میشود بیش از ۵۳ هزار نو آموز کلاس اولی در مدارس استان کرمان ثبت نام کنند.
وی افزود: اولیا نوآموزانی که تا کنون موفق به شرکت در سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نشدهاند میتوانند با مراجعه به سایت ثبت نام مدارس به نشانی my.medu.ir از طریق سامانه «سیرت دو نسبت» به نوبت گیری جهت سنجش اقدام کنند.
فرح بخش، با بیان اینکه فرایند پیش ثبت نام دانش آموزان کلاس اولی اکترونیکی است تاکید کرد: ادارات آموزش و پرورش موظف به ایجاد زمینه لازم جهت ثبت نام دانش آموزان کلاس اولی در نزدیکترین مدرسه به محل زندگی آنها هستند.
وی به اجرای طرح «حامی» در تابستان پیش رو اشاره کرد و افزود: در قالب این طرح همچون سال گذشته برنامههای تقویت مهارتهای سواد پایه در محیط یادگیری مثبت برای جلوگیری از افت تحصیلی دانشآموزان و ارتقای یادگیری در سراسر استان در پایگاههای حامی برگزار خواهد شد.