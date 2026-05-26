به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران با اشاره به آغاز اجرای قطعه دو بزرگراه شهید بروجردی در حدفاصل بلوار الغدیر تا شمال بلوار بهار از مهرماه سال ۱۴۰۲، یادآور شد: این طرح بزرگراهی به طول ۱.۲ کیلومتر با عرض ۷۶ متر، شامل اجرای دو محور اصلی تندروی شمالی و جنوبی در سطح منفی یک و دو محور کندروی شمالی و جنوبی در سطح صفر طراحی و در حال اجراست.

وی افزود: ضمن اینکه اجرای یک دستگاه پل در تقاطع با خیابان باغ انگوری و اجرای پنج دستگاه پل در تقاطع بلوار بهار، گردش‌های ترافیکی مورد نیاز را پوشش می‌دهد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران کاهش ۳.۶ کیلومتر پیمایش اضافی، اتصال بلوار بهار شمالی به کندروی شمالی بزرگراه شهید بروجردی، بلوار طاووس و بلوار الغدیر و در نهایت بزرگراه آزادگان، اتصال بلوار معلم به خیابان هفده شهریور و تکمیل گردش‌های ترافیکی مورد نیاز در تقاطع بلوار بهار شمالی را از جمله آثار ترافیکی این گشایش برشمرد.