پخش زنده
امروز: -
استاندار خوزستان با گرامیداشت پنجم خردادماه روز مسجدسلیمان گفت: این دیار کهن، مهد حماسههای بختیاری و خاستگاه مردانی از جنس ایمان و شجاعت، همواره در تاریخ این مرز و بوم درخشان بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده روز سهشنبه با صدور پیامی به مناسبت روز مسجدسلیمان بیان کرد: پنجم خردادماه یادآور غیرت، صلابت و تمدنسازی مردمانی است که نام مسجدسلیمان را با نخستین چشمههای جوشان نفت در خاورمیانه و طلوع صنعت مدرن ایران گره زدهاند.
استاندار خوزستان روز مسجدسلیمان را به تمامی فرزندان غیرتمند این شهر، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، پیشکسوتان صنعت نفت و همه ساکنان این سرزمین حماسی تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با همدلی و تلاش جمعی، شاهد آبادانی روزافزون، توسعه زیرساختها و شکوفایی هرچه بیشتر فرهنگ و اقتصاد مسجدسلیمان باشیم.
وی تاکید کرد: به خود میبالیم که خوزستان چنین گوهرهای ارزشمندی را در دل خود جای داده است.
پنجم خردادماه سال ۱۲۸۷، سالروز نخستین فوران نفت در ایران و خاورمیانه است؛ در چنین روزی، فوران نفت از چاه شماره یک مسجدسلیمان آغاز شد.
مسجدسلیمان شهری در شمال شرقی استان خوزستان و در منطقهای کوهستانی از رشتهکوه زاگرس است که حدود ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.