به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، مدیر کل دامپزشکی استان گفت: همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان، ۲۱ گروه ثابت و سیار دامپزشکی، نظارت بهداشتی و شرعی بر ذبح دام‌های قربانی را انجام می‌دهند ۱۵که گروه به صورت ثابت و ۶ گروه به صورت سیار در شهرستان‌های قم، جعفرآباد، کهک و شهر دستجرد فعالیت می‌کنند.

سید مهدی سرکشیک افزود: شهروندان می‌توانند برای قربانی دام به دو کشتارگاه طیب گوشت و پرتو در جاده جعفرآباد مراجعه کنند؛ همچنین شش مکان موقت عرضه و کشتار دام در مناطق بلوار یادگار امام، پردیسان و خیابان بادیان پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: هموطنان برای راهنمایی، اعلام شکایت یا درخواست حضور کارشناسان دامپزشکی میتوانند با شماره ۳۶۱۲۳۴۱۸ تماس بگیرند.

مدیر گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت قم هم با تأکید بر خودداری از ذبح دام در معابر و مکان‌های غیرمجاز، درباره خطر بیماری‌های مشترک میان انسان و دام هشدار داد.

نرگس جعفری با اشاره به توصیه‌های بهداشتی در این خصوص گفت: نگهداری گوشت به مدت ۴۸ ساعت در سردخانه و پرهیز از مصرف خام یا نیمپز آن نکاتی است که برای حفظ سلامت شهروندان ضروری است.