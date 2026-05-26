با کشف لاشه ۴ قلاده فوک خزری در هفته گذشته در شهرستان‌های بابلسر، جویبار، نور و فریدونکنار، آمار تجمعی تلفات این گونه در معرض انقراض در سواحل مازندران به ۸ مورد رسید.

موج‌های مرگ، فوک‌های در خطر انقراض را به ساحل آوردند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، روح‌الله اسماعیلی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با اعلام خبر کشف لاشه‌های جدید گفت: در ادامه پایش‌های منسجم سواحل استان، لاشه چهار قلاده فوک خزری در هفته گذشته در سواحل شهرستان‌های بابلسر، جویبار، نور و فریدونکنار توسط مامورین یگان حفاظت و همیاران طبیعت کشف شد.

وی با اشاره به آمار نگران‌کننده تلفات افزود: با احتساب این موارد جدید، مجموع آمار تجمعی تلفات ثبت شده این گونه ارزشمند در سواحل استان از ابتدای سال جاری تاکنون به ۸ قلاده رسیده است.

معاون محیط زیست مازندران در خصوص وضعیت لاشه‌های مکشوفه تصریح کرد: با بررسی کارشناسان مشخص شد که به دلیل گذشت زمان قابل توجه از مرگ، لاشه‌ها در وضعیت فساد پیشرفته قرار داشتند؛ لذا امکان کالبدگشایی و نمونه‌برداری علمی برای تشخیص علت دقیق مرگ میسر نبود.

اسماعیلی گفت: با توجه به شرایط فیزیکی لاشه‌ها، عملیات دفن بهداشتی تحت نظارت کارشناسان و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی جهت جلوگیری از آلودگی احتمالی محیطی در محل کشف انجام گرفت.

وی با تاکید بر حساسیت حفظ این گونه در خطر انقراض، افزود: شبکه دیده‌بانی محیط زیست در تمامی سواحل استان فعال است و از صیادان و شهروندان عزیز تقاضا می‌شود در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را سریعاً از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ اطلاع‌رسانی نمایند.

فوک خزری تنها پستاندار دریای خزر و از جمله گونه‌های در خطر انقراض در فهرست قرمز (IUCN) است که پایش سلامت جمعیت آن از اولویت‌های اصلی سازمان حفاظت محیط زیست در حوضه دریای خزر به شمار می‌رود.