راه‌یابی ۶ گروه سرود گیلانی به مرحله کشوری سومین جشنواره «نغمه‌های روشن فردا»

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرپرست اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان گفت: هیئت داوران استانی سومین جشنواره موسیقی و سرود «نغمه‌های روشن فردا»، اسامی ۶ گروه برگزیده گیلان را برای راه‌یابی به مرحله کشوری این رویداد هنری اعلام‌کرد.

سجاد کوچک نژاد با اشاره به اینکه ۲۰ اثر ارسالی به دبیرخانه استانی داوری شد افزود: ۴ اثر در بخش کانونی و دو اثر در بخش آزاد به عنوان برگزیدگان نهایی برای رقابت در مرحله ملی انتخاب‌شدند.

وی گفت: در بخش کانونی، مرکز فرهنگی‌هنری لاهیجان به رهبری «منیژه واحد»، مرکز فرهنگی هنری شماره ۳ کانون رشت به رهبری «لیلا خلقت‌پرور»، مرکز فرهنگی هنری فومن به رهبری «آرش رخشنده» و مرکز فرهنگی هنری کوچصفهان به رهبری «محمود شعبانی» به عنوان گروه‌های برتر معرفی‌شدند.

سرپرست اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان افزود: در بخش آزاد نیز گروه‌های تحت هدایت «محمدالماسی» و «مریم رحیم‌نژاد» به‌عنوان گروه‌های برگزیده استانی انتخاب‌شدند و مجوز حضور در مرحله کشوری این رویداد هنری را دریافت‌کردند.

سجاد کوچکی نژاد گفت: مخاطب این جشنواره، اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و گروه‌های آزاد در دو رده سنی ۷ تا ۱۴ سال و ۱۵ تا ۲۲ سال هستند و آثار گروه‌های شرکت‌کننده در دو مرحله استانی و کشوری داوری می‌شوند و گروه‌های موسیقی محلی و قومی به‌صورت جداگانه مورد داوری قرار خواهندگرفت.

وی افزود: سومین جشنواره موسیقی و سرود «نغمه‌های روشن فردا» کانون با هدف ارتقای ظرفیت سرود به‌عنوان رویکردی تربیتی، استعدادیابی و هدایت کودکان و نوجوانان، گزینش و حمایت از آثار برگزیده، تقویت روحیه مشارکت، نشاط جمعی و مهارت‌افزایی پایدار اعضا فراخوان‌شد و در دو محور اصلی «سرود» و «تولید آثار موسیقی» و در دو بخش «ملی» و «بومی و محلی» با موضوع‌هایی، چون مفاهیم ملی و آیینی، سرزمین من (وطن، پرچم و…)، دفاع مقدس، ایثار و شهادت، نام‌آوران و مناسبت‌های ملی و انقلابی برگزار می‌شود.