نشست بررسی راهکار‌های توسعه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در راستای تقویت تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال کشور و حمایت هدفمند از کسب‌وکار‌ها و فعالان اقتصادی متأثر از جنگ رمضان به میزبانی مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، نشست تخصصی «بررسی راهکارهای بازتوانی و توسعه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال»، با هدف بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت بازارگاه‌ها و سکوهای اقتصاد دیجیتال کشور، توسعه بسترهای نوین فروش و خدمات برخط، ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال، تسهیل ادامه فعالیت‌های اقتصادی و طراحی سازوکارهای حمایتی برای بازگشت کسب‌وکارهای آسیب‌دیده به چرخه پایدار اقتصاد با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای تخصصی، سکوهای داخلی و فعالان این حوزه و به میزبانی معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد.

در این نشست، مجموعه‌ای از محورهای کلیدی از جمله ارتقای زیرساخت‌های حمایتی کسب‌وکارهای دیجیتال، توسعه ابزارهای تسهیل‌گر تجارت الکترونیکی، تقویت نقش سکوهای داخلی در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی، رفع موانع موجود در مسیر فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین و تدوین بسته‌های اجرایی و سیاستی حمایتی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین در این نشست، ظرفیت‌های همکاری و هم‌افزایی میان بخش‌های حاکمیتی، بخش خصوصی و بازیگران زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور در راستای طراحی مسیرهای مؤثر حمایت، توانمندسازی و توسعه بازار برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.