

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی برابری در نشست نمایندگان تشکل های تعان روستایی که با حضور غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، با تأکید بر نقش تشکل‌ها در تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌های بخش کشاورزی گفت: برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد و شبکه گسترده تعاونی‌ها پیش برده می‌شود.

وی با اشاره به سیاست‌های سازمان در حوزه مدیریت بازار اظهار کرد: «رویکرد اصلی، حداقلی بودن مداخله در بازار است و تلاش می‌شود با کمترین مداخله و در عین حال با حضور مؤثر شبکه‌های تعاونی، ضمن کاهش شکاف قیمتی، حضور فعال‌تری در بازار داخلی شکل بگیرد.»

برابری ادامه داد: «بخشی از محصولات کشاورزی کشور ظرفیت صادراتی دارند و با یک راهبرد صادراتی و تقویت معاملات بازرگانی، می‌توان با حضور تشکل‌ها در این مسیر عملکرد مؤثرتری داشت.»

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی افزود: «تقویت صنایع تبدیلی نیز از دیگر محور‌هایی است که با مشارکت تشکل‌ها دنبال خواهد شد.»

برابری با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این سازمان گفت: «تقویت و ارتقای جایگاه روستا بازار‌ها در اولویت قرار دارد و بازار‌هایی در روستا‌ها و مراکز شهر‌ها پیش‌بینی شده است. همچنین با ایجاد باراندازها، انتقال محصولات از مبادی تولید به مراکز مصرف و توسعه صنایع تبدیلی و صادرات تسهیل می‌شود.»

او یکی از رویکرد‌های مدیریت بازار را بهره‌گیری از سیاست توافقی عنوان کرد و افزود::این سیاست می‌تواند جایگزین مناسبی برای برخی روش‌های فعلی باشد و به کاهش تنش‌های غیرضروری بازار کمک کند و در جامعه روستایی نیز به‌عنوان یک مدل موفق بومی‌سازی شود.»

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی با تأکید بر تقویت جایگاه و منزلت زنان روستایی اظهار کرد: «حمایت از تشکل‌های مرتبط با زنان روستایی از برنامه‌های مهم سازمان است و این موضوع می‌تواند به ارتقای نقش آنان در تولید و اقتصاد روستایی منجر شود.»