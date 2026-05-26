به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سیدمحمد یوسفی در تشریح جزئیات این خبرگفت: پس از گزارش یکی از شهروندان مبنی بر سرقت از منزل وی، کشف اموال و دستگیری سارق در دستور کار مامورین این یگان قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند در این خصوص یک نفر سارق را شناسایی و با هماهنگی قضایی وی را دستگیر کنند.

یوسفی با اشاره به اینکه متهم در بازجویی اولیه به ۱۳ فقره سرقت اقرار کرد، بیان کرد: در این راستا پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به دادسرا اعزام شد.