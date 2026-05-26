به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ فرمانده یگان چک، خنثی‌سازی بمب و تله‌های انفجاری فرماندهی انتظامی استان بوشهر در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار صداوسیما گفت: مأموریتی به ما داده شد برای خنثی‌سازی بمبی سنگرشکن با وزن دو هزار پوند (هزار کیلو) که در عمق ۱۳ متری زمین در یکی از ساختمان‌های فرماندهی مرزبانی استان سقوط کرده و فرورفته و عمل نکرده بود.

سرهنگ امید بحرانی افزود: پس از شش روز تلاش کارشناسی و فنی توانستیم این بمب را خنثی کنیم و پس از خروج آن از شهر در یکی از میدان‌های انهدام منفجر و منهدم شد.

او اضافه کرد: این کار بزرگ کاملاً ایمن انجام شد و خسارتی به‌بار نیاورد.

سرهنگ بحرانی افزود: این بمب در یک محیط شهری و مسکونی سقوط کرده بود که به‌همین دلیل دارای حساسیت بالا بود وایمنی بالایی را نیاز داشت؛ اگر خنثی نمی‌شد فاجعه بزرگی رخ می‌داد.

فرمانده یگان چک، خنثی‌سازی بمب و تله‌های انفجاری فرماندهی انتظامی استان بوشهر گفت: ما و همکارانمان هر یک، یک جان‌فدا برای ایران و مردم عزیزمان هستیم که در این کشور به مردم خدمت می‌کنیم.