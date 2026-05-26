

به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران در حکمی، داریوش صادقی را به سمت مدیر گمرک خسروی منصوب کرد.

صادقی پیش از این سرپرست گمرک خسروی بود.

داریوش صادقی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت و مدرس دانشگاه است.

مدیر گمرک خسروی دارای ۲۶ سال سابقه فعالیت در گمرکات از جمله معاون توسعه مدیریت و منابع حوزه نظارت گمرکات کرمانشاه و رئیس گمرک لافت بوده و همچنین مسئولیت بخش‌های مختلف گمرک قشم را عهده‌دار بوده است.