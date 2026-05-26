وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
در ایجاد نهاد نوین «بانک زمان» مصمم هستیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامهای ضمن تبریک انتخاب دکتر قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی از اقدامات صورتگرفته برای بانک زمان گزارش داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در نامۀ احمد میدری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ضمن تبریک انتخاب مجدد دکتر قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی و آرزوی توفیق برای ایشان، در جهت پیشبرد آرمان های انقلاب اسلامی و بنیانگذار فقید (ره) و رهبری شهید (اعلی الله مقامه) و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، بر مصمم بودن وزارت کار در ایجاد نهاد بانک زمان تاکید شده است.
در این مکاتبه، اقدامات عملی صورتگرفته برای پیشبرد بانک زمان به عنوان تکلیف مصرح قانونی این وزارتخانه از جمله تکمیل فاز مطالعاتی و اجرای آزمایشی آن در یکی از مناطق تهران به رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش شده است.
همچنین میدری از تدوین «سند جامع تنظیمگری، احراز صلاحیت و صدور پروانه فعالیت اپراتورهای بانک زمان در ایران» منطبق بر مدل های پایدار اقتصاد پلتفرمی خبر داده است.
لازم به ذکر است غایت این تکلیف قانونی، ارائه خدمات « بانک زمان » ظرفیتهای مردمی، نسبت به ایجاد نهاد نوین رایگان و تهاتری به افرادی است که نیازمند حمایت یا مراقبتهای ویژه هستند تا از این رهگذر، افراد داوطلب پس از ارائه خدمات، اعتبار زمانی کسب نموده و در هنگام نیاز خود یا وابستگانشان، از حمایت متقابل شبکه محلی برخوردار گردند.