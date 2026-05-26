در این مکاتبه، اقدامات عملی صورت‌گرفته برای پیشبرد بانک زمان به عنوان تکلیف مصرح قانونی این وزارتخانه از جمله تکمیل فاز مطالعاتی و اجرای آزمایشی آن در یکی از مناطق تهران به رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش شده است.

همچنین میدری از تدوین «سند جامع تنظیم‌گری، احراز صلاحیت و صدور پروانه فعالیت اپراتورهای بانک زمان در ایران» منطبق بر مدل های پایدار اقتصاد پلتفرمی خبر داده است.

لازم به ذکر است غایت این تکلیف قانونی، ارائه خدمات « بانک زمان » ظرفیتهای مردمی، نسبت به ایجاد نهاد نوین رایگان و تهاتری به افرادی است که نیازمند حمایت یا مراقبتهای ویژه هستند تا از این رهگذر، افراد

داوطلب پس از ارائه خدمات، اعتبار زمانی کسب نموده و در هنگام نیاز خود یا وابستگانشان، از حمایت متقابل شبکه محلی برخوردار گردند.