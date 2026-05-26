رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ورامین از اجرای دستور قضایی و قطع انشعاب آب ۱۲ واحد تولیدی آلاینده در شهرک‌های صنعتی چرمشهر و سالاریه خبر داد و گفت: این واحد‌ها پس از اخطار‌های مکرر و بی توجهی به استاندارد‌های زیست محیطی مشمول حکم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد فریدی در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای صیانت از حقوق عامه و حفاظت از منابع زیستی، پیگیری وضعیت آلایندگی واحد‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی چرمشهر و سالاریه به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پیرو جلسات کارشناسی متعدد و مصوبات کارگروه‌های مربوطه، روز گذشته چهارم خردادماه، با اخذ دستور از مقام قضایی، انشعاب آب ۱۲ واحد متخلف که نسبت به رعایت استاندارد‌های زیست محیطی بی تفاوت بودند، قطع شد.

او با تأکید بر ادامه پایش‌های شبانه روزی خروجی فاضلاب واحد‌های صنعتی تصریح کرد: این واحد‌ها به دلیل عدم مدیریت اصولی فاضلاب و تخطی از شاخص‌های استاندارد، پس از دریافت اخطاریه‌های مکرر و پایان مهلت مقرر، مشمول این حکم شدند.

فریدی خاطرنشان کرد: سلامت شهروندان و حفظ اکوسیستم منطقه خط قرمز ماست و این روند نظارتی تا زمان اصلاح کامل سیستم تصفیه فاضلاب، مدیریت اصولی پسماند‌های صنعتی و رسیدن آلایندگی‌ها به حد مجاز و استاندارد، با قاطعیت ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ورامین در پایان تأکید کرد: تنها راه بازگشت این واحد‌ها به چرخه تولید، تمکین از قوانین زیست محیطی و اطمینان از عدم ورود آلاینده‌ها به منابع آب و خاک منطقه است.