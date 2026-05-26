در عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر استان‌های مرکزی و کرمان، ۱۴۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی استان مرکزی از دستگیری قاچاقچی مواد مخدر و کشف حدود ۱۴۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی و کرمان خبر داد.

سردار فرزاد تاجره گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با انجام اقدامات اطلاعاتی، تلاش شبانه روزی و در یک عملیات پیچیده پلیسی موفق شدند یکی از قاچاقچیان اصلی مواد مخدر را در یکی از شهرستان‌های استان کرمان شناسایی و در حین انتقال مواد مخدر با همکاری پلیس کرمان دستگیر کنند.

او افزود: در این عملیات مقدار ۱۲۰ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک و ۱۹ کیلو و ۲۵۰ گرم سایر موادمخدر از خودرو قاچاقچی کشف و متهم با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.