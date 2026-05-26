وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بازسازی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از نخستین اولویت‌های دولت است و در جلسه اخیر دولت نیز این موضوع بررسی شد و دولت قول داده است که این روند با سرعت انجام شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر حسین سیمایی امروز در حاشیه نشست هم‌اندیشی و تبیین برنامه‌های راهبردی توسعه فناوری در پارک‌های علم و فناوری، با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در توسعه کشور به روسای پارک‌های علم و فناوری توصیه کرد که حمایت از شرک‌های آسیب‌دیده از جنگ را جدی بگیرند.

وی با بیان اینکه برای ایران و آینده ایران نیازمند به تمرکز بر حوزه فناوری و تقویت آن هستیم، افزود: هر چند، پارک‌های علم و فناوری در کشور حدود دو دهه قبل با تاسیس شهرک تحقیقاتی اصفهان شکل گرفتند، اما به نظر می‌رسد تاکنون رشد و توسعه لازم را تاکنون نداشته‌اند.

وزیر علوم ، تحقیقات و فناروی تاکید کرد: لزوم یک جهش در حوزه فناوری و در حوزه مدیریت پارک‌ها احساس می‌شود و ما می‌توانیم عقب‌ماندگی در بعضی از بخش‌های فناوری کشور و نوآوری را با تقویت حوزه فناوری جبران بکنیم، زیرا فناوری اینقدر قدرت دارد که زمان‌های از دست رفته را جبران کند.

وی با اشاره به آسیب‌های وارده به واحد‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری در جریان جنگ اخیر، گفت: با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری، یک کارگروه برای بررسی و جبران این خسارت‌ها تشکیل دادیم و از مدیران پارک‌ها می‌خواهم که حمایت از شرکت‌های آسیب‌دیده را جدی بگیرند.

سیمایی صراف، همکاری میان پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها را ضروری دانست و افزود: این همکاری موجب هم‌افزایی خواهد شد و مدیران دانشگاه‌ها باید احساس کنند که پارک‌های علم و فناوری به ارتقای کیفیت، توسعه دانشگاه و مسئولانه‌تر شدن دانشجویان کمک می‌کنند و در آینده شغلی آنان نیز نقش دارند؛ بنابراین باید روحیه همکاری و هم‌افزایی در این حوزه تقویت شود.

وزیر علوم ، تحقیقات و فناروی با قدردانی از برخی مدیران دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری تصریح کرد: خوشبختانه در بسیاری از بازدیدها، روحیه همدلانه‌ای میان مدیران دانشگاه‌ها و پارک‌ها مشاهده شده که این موضوع یک غنیمت محسوب می‌شود.

سیمایی همچنین بر ضرورت همراهی استانداران با پارک‌های علم و فناوری تأکید کرد و گفت: استانداران از ظرفیت و اختیارات اداری قابل توجهی برخوردارند و همکاری آنها می‌تواند در تقویت این بخش مؤثر باشد.

وی با اشاره به طرح‌های پایلوت معاونت فناوری در گیلان، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه امیرکبیر اظهار کرد: این طرح‌ها در راستای تقویت پارک‌های علم و فناوری اجرا می‌شوند.