فرمانده انتظامی لامرد از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۱۱ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،حسن امجدیان گفت: در راستای مقابله با جرایم اقتصادی و جلوگیری از ورود سوخت قاچاق به سطح کشور، مأموران این فرماندهی هنگام گشتزنی و پایشهای مستمر و عملیاتهای نظارتی به یک دستگاه کامیون کمپرسی مشکوک و آن را متوقف کردند.
او افزود: ماموران در بازرسی دقیق موفق شدند ۱۱ هزار لیتر گازوئیل قاچاق که زیر ماسه و در مخزن جاساز شده بود را کشف کنند.
امجدیان با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش گازوئیل کشف شده ۱۱ میلیارد ریال برآورد شده است، بیان کرد: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.