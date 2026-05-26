به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،حسن امجدیان گفت: در راستای مقابله با جرایم اقتصادی و جلوگیری از ورود سوخت قاچاق به سطح کشور، مأموران این فرماندهی هنگام گشت‌زنی و پایش‌های مستمر و عملیات‌های نظارتی به یک دستگاه کامیون کمپرسی مشکوک و آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی دقیق موفق شدند ۱۱ هزار لیتر گازوئیل قاچاق که زیر ماسه و در مخزن جاساز شده بود را کشف کنند.

امجدیان با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش گازوئیل کشف شده ۱۱ میلیارد ریال برآورد شده است، بیان کرد: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.