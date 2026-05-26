رئیس سازمان حج و زیارت گفت: عملیات انتقال ۳۰ هزار زائر ایرانی به مشاعر مقدسه شب گذشته پایان یافت و زائران پس از مراسم برائت از مشرکین و دعای عرفه، از غروب امروز برای ادامه مناسک حج راهی مشعرالحرام خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان گفت: عملیات انتقال ۳۰ هزار زائر ایرانی از مکه و منا به صحرای عرفات بدون مشکل خاصی انجام شد و خدمات دهی به زائران صورت مستمر ادامه دارد.

وی افزود: صبح امروز مراسم برائت از مشرکین با حضور گروهی از حجاج ایرانی برگزار شد.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: حجاج ایرانی پس از برگزاری دعای عرفه، از غروب امروز برای ادامه مناسک حج راهی مشعرالحرام خواهند شد و فردا هم در منا و عید قربان حضور پیدا می‌کنند.