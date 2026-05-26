رئیس اتاق اصناف اهواز از راه‌اندازی سامانه بازرسی ۳۶۰ در شهر اهواز خبر داد و گفت: این سامانه به صورت پایلوت برای اولین بار در کشور در خوزستان راه‌اندازی می‌شود و اطلاعات قیمت کالا‌ها در این سامانه به صورت روزانه به‌روزرسانی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی پناباد با اشاره به وضعیت اقلام اساسی در اهواز اظهار کرد: در خصوص اقلام اساسی کمبودی نداریم. البته یک مقدار افزایش قیمت داشتیم و لبنیات احتمالاً در روز‌های آینده حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت که از طرف دولت اعلام شده و به زودی نرخ جدید روی محصولات کارخانجات درج می‌شود.

وی افزود: برنج افزایش قیمتی نداشته و به وفور در بنکداران موجود است. در مورد روغن، همچنان مقداری کمبود داریم و به صورت قطره‌چکانی وارد بازار می‌کنیم. نه اینکه به وفور در انبار‌ها وجود داشته باشد، اما در کل مشکل خاصی نداریم.

دلایل افزایش قیمت مرغ

رییس اتاق اصناف اهواز در خصوص افزایش قیمت مرغ گفت: در ماه قبل به دلیل تهدید زیرساخت‌ها، مرغداران جوجه‌ریزی نکردند و مرغ‌های مولد که سنشان بالاتر بود، به دلیل نبود نهاده کشتار شدند و مرغ‌های جوان‌تر را به «لک» بردند؛ یعنی نور را کم کردند تا مصرف دانه کاهش یابد و آنها را به خواب مصنوعی فرو می‌برند. حدود سه ماه طول می‌کشد تا مرغ‌های مولد دوباره به جوجه‌ریزی برسند. این مشکل در کل کشور وجود دارد، اما به مراتب در استان خوزستان قیمت مرغ نسبت به سایر استان‌ها کنترل‌شده‌تر است. مرغ منجمد نیز توسط شرکت پشتیبانی امور دام با هدف تنظیم بازار در مناطق کم‌برخوردار توزیع می‌شود.

نرخ‌گذاری هفتگی کالا‌های اساسی

پناباد با اشاره به تشکیل قرارگاه هفتگی نرخ‌گذاری در اتاق اصناف با حضور جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، معاونت امور اقتصادی استانداری، اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه، گفت: در این جلسه، کالا‌های اساسی آنالیز شده و نرخ آنها تعیین می‌شود. کالا‌هایی که قیمت دستوری دارند قیمت کارخانه روی آنها درج شده و کالا‌هایی مانند میوه و تره‌بار و مرغ گوشتی که نرخ‌نامه ندارند به صورت هفتگی قیمت‌گذاری می‌شوند و این نرخ‌ها در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

راه‌اندازی سامانه بازرسی ۳۶۰ برای ایجاد رقابت

رییس اتاق اصناف اهواز با اشاره به راه‌اندازی سامانه بازرسی ۳۶۰ گفت: زیرساخت این سامانه آماده شده و به احتمال زیاد از هفته آینده در دسترس عموم قرار می‌گیرد. بازرسان ما در هشت منطقه مختلف اهواز قیمت کالا‌ها را جمع‌آوری می‌کنند. مردم با ورود به این سامانه می‌توانند قیمت هر کالا را در فروشگاه‌های مختلف از ارزان‌ترین تا گرانترین و حد متوسط را با لوکیشن فروشگاه موردنظر ببینند. هدف این سامانه ایجاد رقابت میان فروشندگان و شفافیت قیمت‌ها است.

پناباد تأکید کرد: این سامانه به صورت پایلوت برای اولین بار در کشور در استان خوزستان راه‌اندازی می‌شود. همه چیز در حال حرکت به سمت دیجیتال شدن است و بازار ما نیز باید به سمت دیجیتالی شدن برود. این سامانه می‌تواند در همه اقلام به مردم کمک کند. با این سامانه می‌توان بازار را به سمت رقابت برد و مردم با آگاهی از قیمت‌ها می‌توانند بهترین گزینه را انتخاب کنند و این باعث کاهش نگرانی مردم می‌شود و به تنظیم بازار کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند شکایات خود از بازار را از طریق سامانه ۱۲۴ ثبت کنند. همچنین سامانه بازرسی ۳۶۰ به نشانی P.bazras ۳۶۰.ir به زودی به طور کامل راه‌اندازی خواهد شد و اطلاعات قیمت‌ها به صورت روزانه به‌روزرسانی می‌شود.