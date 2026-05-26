رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس با تاکید بر اینکه نباید روایت از میدان عقب بماند، گفت: ادبیات ضامن ماندگاری دفاع مقدس است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت با تأکید بر نقش ادبیات در ثبت و ماندگارسازی رویدادهای تاریخی گفت: اگر روایت از میدان جا بماند، تاریخ دچار فراموشی یا تحریف خواهد شد؛ از این‌رو باید از همان آغاز نبرد، روایت‌گری و ثبت خرده‌روایت‌های مردمی را جدی گرفت.

سردار سرتیپ دوم بسیج مهدی امیریان، رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت، در آیین اختتامیه بیست‌وهفتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت و چهاردهمین جشنواره جایزه ادبی یوسف استان تهران که صبح امروز (سه‌شنبه) در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: جنگ‌ها روزی آغاز می‌شوند و روزی به پایان می‌رسند، اما آنچه برای ملت‌ها باقی می‌ماند، ادبیات و روایت‌های ماندگار آن دوران است.

وی با بیان اینکه ملت ایران تجربه سه دوره دفاع مقدس را پشت سر گذاشته است، افزود: برای حفظ و ماندگاری این تاریخ باید از همان لحظه آغاز نبرد به ثبت و روایت وقایع پرداخت که خوشبختانه این مهم در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به تجربه دفاع مقدس هشت‌ساله گفت: باید مراقب باشیم «روایت» از «میدان» جا نماند؛ زیرا در این صورت، وقایع تاریخی در معرض فراموشی یا تحریف قرار خواهند گرفت.

امیریان ادامه داد: تجربه دفاع مقدس نخست در دفاع مقدس دوم و سوم مورد استفاده قرار گرفت، اما جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس سوم، در کنار شباهت‌هایی که با دفاع مقدس اول دارد، از ویژگی‌های منحصربه‌فردی نیز برخوردار است. حضور گسترده مردم و نقش سرمایه اجتماعی در این مقطع، اتفاقی ویژه و کم‌نظیر بود که ثبت و روایت خرده‌روایت‌های آن می‌تواند این حماسه را برای تاریخ ماندگار کند.

وی افزود: تلاش ما بر این است که از طریق برگزاری چنین برنامه‌هایی، آثار ادبی تولیدشده را ماندگار کنیم و در عین حال، نوقلمان، نوجوانان و جوانانی را که وارد عرصه ادبیات دفاع مقدس و مقاومت می‌شوند، به جامعه ادبی کشور معرفی کنیم و مورد حمایت و تشویق قرار دهیم.

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت تأکید کرد: تربیت نیروهای جوان، مؤمن و انقلابی برای ثبت و نگارش تاریخ، از مهم‌ترین رسالت‌های ماست؛ چراکه اساساً کارکرد ادبیات، ماندگار کردن تاریخ و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جنگ هشت‌ساله و دو دفاع مقدس پس از آن، بُعد فرهنگی این حوادث است که تفاوت معناداری با بسیاری از جنگ‌های معاصر دارد. در این میان، بعثت و حضور آگاهانه مردم، از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که باید از طریق ادبیات به نسل‌های آینده منتقل و ماندگار شود