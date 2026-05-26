فرمانده انتظامی شهرستان جهرم از انهدام باند تخصصی سرقت کابل و تجهیزات چاههای کشاورزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،علی اصغر محمدپور گفت: با اشراف اطلاعاتی مأموران تجسس کلانتری ۱۱ جمهوری و تلاش شبانهروزی، دو سارق حرفهای که با دست بردن در رگ حیاتی معیشت کشاورزان، امنیت و آرامش منطقه را نشانه رفته بودند، شناسایی و دستگیر شدند.
او ادامه داد: همچنین یک مالخر که با آگاهی از سرقتی بودن اموال، آنان را در پنهانسازی این غارتگری یاری میکرد، نیز دستگیر شد.
محمدپور بیان کرد: سارقان که عمدتاً در پوشش شبانه و نقاط خلوت دشتهای کشاورزی اقدام به سرقت میکردند، در بازجویی فنی به ۱۶ فقره سرقت اقرار کردند و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان جهرم با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقداری کابلهای برق، پمپهای آب، دینام و لولههای مسی اسپلیت که مسروقه بود کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش این اموال را ۹ میلیارد ریال برآورد کردند.
او با بیان اینکه این موفقیت با هوشمندی پلیس و همکاری صمیمانه کشاورزان محقق شد، بیان کرد: با هرگونه تعرض به اموال عمومی و معیشت مردم، بدون اغماض برخورد خواهد شد.