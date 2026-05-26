شبکههای قرآن و معارف، سه و یک، همزمان با عید قربان برنامههای مختلفی را پخش میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه قرآن و معارف دعای عرفه را از حرم حضرت فاطمه معصومه (س) به صورت زنده پخش می کند.
این دعای ملکوتی امروز، ساعت ۱۵:۳۰، در حرم مطهر حضرت معصومه (س) قرائت میشود.
شبکه سه دعای عرفه را مانند هرساله با صدای مداح و ذاکر اهل بیت میثم مطیعی به صورت زنده پخش می کند این برنامه معارفی از میدان ونک به صورت مستقیم
ساعت ۱۸:۰۰ پوشش داده میشود.
همچنین در این میان ارتباط مستقیمی با برنامه «در آستان خورشید» در کربلای معلی برقرار می شود.
برنامه «محفل»، هم همزمان با عید قربان ساعت ۱۷:۳۰ پخش میشود.
همچنین شبکه یک همزمان با فرارسیدنِ روز عرفه و عید سعید قربان، با تدارکِ ویژهبرنامههای متنوع و معنوی، همراهِ مخاطبان خواهد بود.
پخشِ زندهٔ دعای عرفه از صحرای عرفات، امروز از ساعت ۱۶ آغاز میشود.
همچنین در روز عید سعید قربان (چهارشنبه، ۶ خرداد)، برنامههای «صبح بخیر ایران» و «سیمای خانواده» با رویکردِ جشن و شادمانی، ویژهبرنامههایی را به مناسبت این عید بزرگ پخش می کند. پخشِ زندهٔ نماز عید قربان نیز در ساعت ۸ صبحِ روز چهارشنبه از شبکه یک تقدیم بینندگان خواهد شد.
برنامه «سنگر» که به معرفی فعالیتهای مساجد کشور میپردازد، روز عید ساعت ۱۹:۱۵، ویژهبرنامهٔ خود را به صورت زنده پخش می کند.