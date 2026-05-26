اداره کل دامپزشکی مازندران با هدف حفظ سلامت عمومی و پیشگیری از بیماریهای مشترک، ذبح دام در معابر عمومی و منازل را ممنوع و استفاده از خدمات رایگان کشتارگاههای مجاز را توصیه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اداره کل دامپزشکی استان مازندران در آستانه عید سعید قربان، با صدور اطلاعیهای ضمن هشدار جدی نسبت به مخاطرات ذبح سنتی در معابر و منازل، بر لزوم استفاده از خدمات بهداشتی کشتارگاههای صنعتی تاکید کرد. این اداره کل اعلام داشت که تمامی کشتارگاههای مجاز استان در روز عید قربان آماده پذیرش دامهای قربانی و انجام معاینات پیش و پس از کشتار به صورت رایگان هستند.
بر اساس این اطلاعیه، شهروندان برای تهیه دام سالم باید تنها به میادین و مراکز عرضه موقت تعیین شده توسط شهرداریها که تحت نظارت کارشناسان دامپزشکی هستند، مراجعه کنند. خریداران باید پیش از خرید، از سلامت دام اطمینان حاصل کرده و از خرید دامهای دارای علائم لنگش، لاغری مفرط، ترشحات غیرطبیعی دهان و بینی، یا ضایعات پوستی و پشمهای ژولیده جداً خودداری نمایند.
یکی از نکات کلیدی مورد تاکید دامپزشکی مازندران برای جلوگیری از انتقال بیماریهای مشترک، بهویژه تب خونریزیدهنده کریمه-کنگو، رعایت شرایط «جمود نعشی» است. بر این اساس، تمامی گوشتها و آلایش خوراکی دام قربانی شده باید قبل از قطعهبندی یا مصرف، حتماً به مدت ۲۴ ساعت در دمای یخچال (صفر تا ۴ درجه سانتیگراد) نگهداری شوند.
این اداره کل همچنین نسبت به الزامات ایمنی هنگام قطعهبندی گوشت، شامل استفاده از دستکش و شستشوی تجهیزات، هشدار داد. تاکید شده است که از دستکاری یا برش دادن هرگونه کیست، آبسه یا تودههای مشکوک روی لاشه، دل و جگر خودداری شود و جگرهای دارای کیستهای گچی، آهکی و ریههای چرکی، غیرقابل مصرف بوده و باید معدوم شوند.
در پایان، دامپزشکی مازندران ضمن تاکید بر لزوم پخت کامل گوشت، سامانه تلفنی ۱۵۱۲ را به عنوان پل ارتباطی مستقیم برای پاسخگویی به سوالات، اعزام تیمهای نظارتی و دریافت گزارشهای تخلفات بهداشتی در سراسر استان معرفی کرد.