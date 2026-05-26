معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران، گفت: در سال آبی جاری تاکنون ۱۷۲.۵ میلی‌متر بارش در استان تهران به ثبت رسیده، در حالی که میانگین نرمال سالانه این استان حدود ۲۸۰ میلی‌متر است و مجموع ذخایر آبی سد‌های استان تهران ۵۰۴ میلیون مترمکعب است، در حالی که این رقم در شرایط نرمال به حدود ۸۲۰ میلیون مترمکعب می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، راما حبببی گفت: کشور ما طی پنج سال گذشته یکی از شدیدترین دوره‌های خشکسالی سال‌های اخیر را تجربه کرده است؛ دوره‌ای که فشار قابل‌توجهی بر منابع آبی کشور وارد کرده است. هرچند امسال در بسیاری از نقاط کشور بارش‌های مناسبی نسبت به سال گذشته ثبت شده، اما استان تهران همچنان با کمبود بارش و در نتیجه کاهش ذخایر منابع آبی مواجه است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران همچنین افزود: بر اساس آمار‌های ثبت‌شده، در سال آبی جاری تاکنون ۱۷۲.۵ میلی‌متر بارش در استان تهران به ثبت رسیده، در حالی که میانگین نرمال سالانه این استان حدود ۲۸۰ میلی‌متر است. از این رو، تهران با کسری حدود ۱۱۰ میلی‌متر بارش نسبت به شرایط نرمال روبه‌روست؛ موضوعی که اثر مستقیم آن بر منابع آب استان مشهود است. مجموع ذخایر آبی سد‌های استان تهران ۵۰۴ میلیون مترمکعب است، در حالی که این رقم در شرایط نرمال به حدود ۸۲۰ میلیون مترمکعب می‌رسد. بنابراین، سد‌های استان با کمبودی در حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب مواجه هستند. از شهروندان عزیز تقاضا داریم همچون گذشته، صرفه‌جویی در مصرف آب را جدی بگیرند تا بتوانیم با همراهی مردم این شرایط را نیز با کمترین آسیب و مخاطره پشت سر بگذاریم.