شهدا با اقتدا به ائمه اطهار (ع) مسیر الهی را پیموده و جان خود را در طبق اخلاص نهادند تا پرچم پرافتخار اسلام و انقلاب اسلامی برافراشته بماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به منظور تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، «سرهنگ ابوطالب جوان» مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان خراسان رضوی، با حضور «فرمانده سپاه»، «رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران» بردسکن و «مسئول بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان»، با خانواده شهید گرانقدر «حسن قنبری» و محمود و قاسم اکبری زارع از شهدای سرافراز جنگ ۱۲ روزه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سرهنگ جوان ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا و تجلیل از صبر و استقامت خانواده معظم شهید قنبری، افزود: این دیدار‌ها فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های ناب دفاع مقدس به نسل‌های آینده است. والدین معظم شهدا، درک عمیق‌تری از جایگاه والای فرزندان شهیدشان دارند و روایت‌گر واقعی حماسه‌های آن دوران هستند.

وی ادامه داد: شهدا را گره‌گشای مشکلات و زندگانی واقعی خواند و تصریح کرد: «شهادت بالاترین مقام و اوج کمال انسانی در مسیر رضای الهی است. خداوند متعال، فرزندان این خانواده‌ها را برای رسیدن به این درجه رفیع برگزیده است و این افتخاری بس گران‌قدر برای ملت ایران است.

سرهنگ جوان گفت: وظیفه ما است که پاسدار خون شهدا باشیم و با قدم برداشتن در مسیر آرمان‌های آنان، اجازه ندهیم شرمندگی در برابر ایثارگری‌هایشان بر دلمان سنگینی کند.

در پایان این دیدار، یک جلد کلام الله مجید به رسم یاد بود و قدردانی از مقام شامخ شهید «حسن قنبری» و شهیدان اکبری زارع به خانواده آنها اهدا شد.