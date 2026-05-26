به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با اشاره به اینکه میز آب در استان اصفهان از اواخر اردیبهشت ماه راه‌اندازی شد، گفت: هدف اصلی این میز، هماهنگی کامل میان بخش‌های آب و برق برای افزایش هم‌افزایی و پایش دقیق مصارف است تا پایداری تأمین آب و انرژی برای بخش کشاورزی تضمین شود.

محمد خلجی وظایف این میز را شامل پاسخگویی مستقیم به دغدغه‌های کشاورزان در زمینه جلوگیری از هدررفت منابع، برقراری انضباط در مصرف انرژی، پیگیری تطبیق اطلاعات آب و برق، رسیدگی به موضوع قطع و وصل برق چاه‌های کشاورزی، هماهنگی تیم‌های عملیاتی و کاهش مراجعه به مراکز آب و برق دانست.

وی گفت: این طرح بخشی از برنامه ساماندهی مصارف کشاورزی و ذیل طرح مدیریت توأمان منابع آب و مصارف برق چاه‌های کشاورزی است که اجرای آن از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است.

خلجی افزود: بهره‌برداران می‌توانند برای طرح سوالات، پیگیری مشکلات ناشی از اجرای طرح ساماندهی و دریافت خدمات مشاوره، به شکل حضوری به میز آب مستقر در توزیع برق شهرستان اصفهان مراجعه کنند.

وی از مردم خواست: همانند گذشته در مصرف بهینه آب و برق همکاری کنند؛ همچنین تأکید می‌شود که تمدید پروانه بهره‌برداری چاه‌های کشاورزی و استفاده از موتورپمپ‌های با راندمان بالا را در اولویت قرار دهند.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: برق چاه‌ها تنها برای برداشت آب است و برق باغ‌ویلاها، دامداری‌ها و گلخانه‌ها باید از طریق کنتور مجزا تأمین شود.

وی افزود:با رعایت قانون و الگوی مصرف، مردم نه تنها مشکلی با اجرای این طرح نخواهند داشت بلکه می‌توانند از مشوق‌های بخش برق نیز بهره‌مند شوند.