به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،علی‌اکبر کریمی گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، فرمانده انتظامی هنگام گشت‌زنی در آزادراه شاهچراغ (ع) به یک دستگاه کامیون تانکردار مشکوک و برای بررسی دقیق‌تر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی بیضا بیان کرد: در بازرسی از این تانکر موفق به کشف ۳۰ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز شدند.

او با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۹۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

کریمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.