به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ یک هزار و هفتاد و ششمین (۱۰۷۶) جلسـه شـــورای عـــالی آمــوزش و پرورش با حضور وزیرآموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن به صورت برخط برگزار شد.

در این جلسه کلیات «آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی از طریق تشکیل هیئت امنا در مدارس دولتی» پس از بحث و بررسی اعضای شورای عالی آموزش و پرورش، به تصویب رسید.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به تصویب کلیات «آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی از طریق تشکیل هیئت امنا در مدارس دولتی» در جلسه شورای عالی، گفت: بر اساس سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش و مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به منظور ارتقای عدالت آموزشی و تربیتی و افزایش دسترسی همگانی به خدمات آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت و در راستای مردمی‌سازی نظام حکمرانی آموزش و پرورش، «آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیئت امنایی» با تغییر عنوان به «آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی از طریق تشکیل هیئت امنا در مدارس دولتی» اصلاح می‌شود.

محمود امانی افزود: مطابق این آیین‌نامه، تمامی مدارس دولتی کشور از زمان ابلاغ این آئین نامه به وزارت آموزش و پرورش به مدت یک سال فرصت دارند، هیئت امنای مدرسه خود را تشکیل دهند.

امانی با اشاره به این‌که تقویت و ارتقای مدارس دولتی مطالبه مردمی است، اظهار کرد: هیئت‌امنا مجموعه‌ای از افراد حامی و پشتیبان مدرسه است که با هدف ارتقای کیفیت مدرسه در زمینه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی، ورزشی، علمی، تجهیزاتی، فناوری، زیباسازی، تعمیر و نگهداری، مالی، رفاهی و ... تشکیل می‌شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اهداف این آئین نامه ابراز کرد: تقویت مدارس دولتی، توسعه مشارکت‌های مردمی و تقویت نقش حامیان مدرسه، ارتقای کیفیت آموزشی، تربیتی و مدیریتی مدارس، تحقق عدالت آموزشی و افزایش دسترسی به خدمات رایگان و باکیفیت، تقویت مدرسه‌محوری و افزایش اختیارات مدیریت مدرسه، ایجاد و اجرای الگوی فراگیر تشکیل هیئت امنا در تمام مدارس کشور از جمله مهم‌ترین اهداف این آئین نامه است.

گفتنی است؛ این آئین نامه در ۱۵ ماده و ۷ تبصره تهیه و تدوین شده است که پس از تصویب شورای عالی و تایید رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ خواهد شد.