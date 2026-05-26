با حکم تعزیرات اصفهان شرکت تولیدی مواد شوینده، به دلیل تقلب در فرمول ساخت تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پرونده شرکت تولیدی مواد شوینده که محصولات تقلبی تولید کرده بود در شعبه ششم تعزیرات حکومتی اصفهان رسیدگی شد.

براتعلی صالحی افزود: این شعبه بررسی نظرات کارشناسی و نتایج آزمایشگاهی، تخلف رعایت نکردن فرمول ساخت و دست کاری در میزان مواد اولیه و نوع آن در تهیه محصول شوینده را محرز و مدیر متقلب شرکت تولیدی را به جزای نقدی هشت میلیارد ریال محکوم کرد.

وی گفت:شعبه همچنین دستور جمع‌آوری کالا‌های توزیعی و احتکار انبار این شرکت را نیز برای معدوم‌سازی و ضبط دستگاه‌های خط تولید به نفع دولت صادر و محل تخلف این شرکت با حکم تعزیرات مهر و موم شد.