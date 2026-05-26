به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی صالحی، شهردار منطقه۲ گفت: با بسیج تمامی ظرفیت‌های ستاد مدیریت بحران منطقه، فرایند ارزیابی و تعیین تکلیف وسایل نقلیه آسیب‌دیده در این منطقه با موفقیت به اتمام رسیده و پرونده‌ها برای ادامه مراحل اداری و پرداخت خسارت به شرکت بیمه ایران ارجاع شده است.

شهردار منطقه ۲ در تشریح اقدامات انجام شده گفت: ستاد مدیریت بحران منطقه، عملیات ارزیابی را با اولویت‌بندی خودرو‌ها در دو دسته «قابل حرکت» و «غیرقابل‌حرکت» در دستور کار قرار داد. این طرح تخصصی طی یک برنامه‌ریزی دقیق در ۱۱ مرحله عملیاتی و در بازه زمانی ۲ ماهه اجرایی شد که در نهایت منجر به بازدید و کارشناسی دقیق ۸۰۰ دستگاه خودرو در سطح نواحی منطقه شد.

وی افزود: روند اجرایی این طرح در گام نخست با شناسایی و برداشت میدانی اطلاعات خودرو‌های آسیب‌دیده توسط کارشناسان مدیریت بحران منطقه و نواحی، با همکاری و همراهی نیروی انتظامی انجام پذیرفت. در گام دوم نیز به‌منظور تسریع در روند جبران خسارت و رعایت ضوابط قانونی، هماهنگی‌های لازم با شرکت بیمه ایران به‌عنوان نماینده منتخب بیمه مرکزی صورت گرفت تا فرایند کارشناسی دقیق و تشکیل پرونده برای هریک از خودرو‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

شهردار منطقه۲ در پایان با تأکید بر اهتمام مدیریت شهری برای صیانت از حقوق شهروندی، تصریح کرد: در حال حاضر تمامی خودرو‌های آسیب‌دیده تعیین تکلیف شده‌اند و فرایند اداری مرتبط با پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه ایران در جریان است.