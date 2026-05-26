رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان سفر به شهرستان بهارستان و دیدار چهره‌به‌چهره با مردم، از موفقیت چشمگیر این شهرستان در حذف «اطاله دادرسی» (طولانی شدن روند رسیدگی) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی‌مهر با اعلام اینکه شهرستان بهارستان اکنون پیشتاز رسیدگی به پرونده‌های قضایی در سطح استان تهران است، آمار‌های قابل‌توجهی از عملکرد دادگستری این منطقه ارائه کرد.

وی افزود: در حالی که میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان تهران بیش از ۷۰ روز است، در بهارستان این عدد به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد که رسیدگی به پیچیده‌ترین پرونده‌ها در این شهرستان به کمتر از یک ماه رسیده است.

القاصی در ادامه بیان کرد: مهر سایر پرونده‌ها و روند بررسی و صدور حکم برای سایر موضوعات قضایی، در این شهرستان اکنون در بازه زمانی خیره‌کننده زیر ۱۰ روز انجام می‌شود.

وی افزود:در حال حاضر هیچ پرونده معوقه یا بلاتکلیفی که مشمول مرور زمان و طولانی شدن روند دادرسی باشد، در بهارستان وجود ندارد. این سرعت عمل می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر بخش‌های دادگستری استان در جهت احقاق سریع حقوق شهروندان مورد استفاده قرار گیرد.