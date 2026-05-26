پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از تولید سالانه ۱۸ میلیون نشا سبزی، صیفی وگیاهان دارویی در گلخانههای استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی بر حمایت از توسعه کشتهای مکانیزه نشا گلخانهای در این استان تاکید کرد.
محمد رضا اصغری در بازدید از واحد گلخانهای کشت مکانیزه نشا سبزی و صیفی در روستای عیسی کان شهرستان ارومیه با اشاره به تولید سالانه ۱۸ میلیون نشا در گلخانههای استان، اظهار کرد: از۱۸ میلیون نشاء مذکور ۱۲ میلیون و۲۰۰ هزار عدد به صورت مکانیزه کامل در دو واحد پیشرفته بانک نشاء مکانیزه سبزی و صیفی درشهرستانهای ارومیه و نقده و مابقی در سایر واحدهای گلخانهای استان تولید میشود که در این گلخانهها علاوه بر سبزی و صیفی، نشا گیاهان دارویی نیز تولید میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: تولید مکانیزه نشا با فراهم آوردن شرایط ایدهآل رشد اولیه گیاه، منجر به صرفهجویی در مصرف منابع حیاتی مانند آب و بذر میشود.
اصغری خاطر نشان کرد: این روش همچنین مقاومت گیاه را در برابر تنشهای محیطی، آفات و بیماریها افزایش داده و دوره رشد را بهینهتر میکند که در نهایت منجر به پیش رس شدن، افزایش کیفیت و کمیت محصول و کاهش هزینههای تولید برای کشاورزان خواهد شد..
وی خاطر نشان کرد: نیاز سالانه استان ۱۰۰ میلیون نشا است و تولید فعلی ۱۸ میلیون نشا، شکاف قابل توجهی را نشان میدهد که باید با حمایت از توسعه کشتهای مکانیزه و احداث واحدهای جدید گلخانهای در این زمینه، این فاصله را جبران کرد.