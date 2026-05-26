به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان مرکزی در توصیف شرایط جوی گفت: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش یابی حاکی از تداوم وزش باد شدید تا روز‌های اولیه هفته آینده به علت جابه جایی توده‌های هوا و همچنین وجود گرادیان فشاری است، به طوری که در برخی از نقاط استان (به ویژه نیمه جنوبی) سرعت وزش باد به بیش از ۸۰ کیلومتر بر ساعت نیز خواهد رسید.

در روز‌های پنجشنبه و جمعه عبور امواج کوتاه کم دامنه تراز میانی جو سبب ناپایداری‌هایی در استان خواهد شد که بیشترین فعالیت آن به صورت افزایش ابر در استان خواهد بود.

همچنین در این مدت سرعت وزش باد در مناطق بیابانی عراق و سوریه افزایش خواهد یافت که می‌ تواند سبب ایجاد گردوخاک در این مناطق و انتقال آن به کشور و استان شود.

بررسی‌ها از روند افزایشی دمای هوا در روز‌های آینده حکایت دارد.