به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سیدرحمان هاشمی گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و با هدف جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی، ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور داراب- بندرعباس به دو دستگاه کامیون تانکردار مشکوک و برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران پس از بازرسی از این کامیون‌ها در مجموع ۶۰ هزار لیتر گازوئیل و نفت که فاقد مجوز‌های لازم بود را کشف و رانندگان به مراجع قضایی معرفی شدند.

او ادامه داد: ارزش سوخت کشف شده بنا به نظر کارشناسان مربوطه ۳۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی داراب بیان کرد: سرمایه‌های ملی متعلق به تمام آحاد مردم است و هرگونه سوءاستفاده توسط سودجویان با برخورد سریع و قاطع دستگاه‌های نظارتی و پلیس همراه خواهد بود.