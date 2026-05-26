با مشارکت کمیته امداد و خیران؛
پویش نذر قربانی در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: مردم نذورات خود در عید قربان را از طریق شماره گیری کد #1*0741*8877* به نیازمندان اهداء کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل کمیته امداد گفت: پویش، «نذر قربانی» با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی، ادارهکل دامپزشکی، مراکز نیکوکاری، موسسات خیریه، گروههای جهادی و هیات های مذهبی اجرا میشود.
قلیپور افزود: در این پویش، نذورات شامل دام زنده، گوشت قربانی و کمکهای نقدی و غیرنقدی جمعآوری شده و در سریعترین زمان ممکن بین نیازمندان واقعی توزیع خواهد شد.
وی ادامه داد: در این ایام، پایگاههای ویژهای در تجمعات مردمی، خیابانهای شهر یاسوج و سایر شهرهای استان برای جذب حامیان جدید برپا میشود تا بتوانیم سرانه دریافتی ایتام و محسنین را افزایش دهیم.
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد به راههای مشارکت مردمی در پویش نذر قربانی اشاره کرد و گفت: مردم خیر و نیکوکار استان علاوه بر مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد در سراسر استان می توانند نذورات نقدی خود را از طریق شماره کارت 6037997950030479 و شماره گیری #1*0741*8877* اهداء کنند.