به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ترکیب تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد دانشجویی کشورمان برای شرکت در مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه‌ای مشخص شد.

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی: مهدی کمالی نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم، امیر رضا ده‌بزرگی نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم، رضا بهمنی نماینده وزن ۶۳ کیلوگرم، محمد کمالی نماینده وزن ۶۷ کیلوگرم، حجت رضایی نماینده وزن ۷۲ کیلوگرم، محمد ناقوسی نماینده وزن ۷۷ کیلوگرم، رضا آذرشب نماینده وزن ۸۲ کیلوگرم، محمدحسین معمار نماینده وزن ۸۷ کیلوگرم، شایان حبیب زارع نماینده وزن ۹۷ کیلوگرم و مرتضی الغوثی نماینده وزن ۱۳۰ کیلوگرم

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد: مهدی ویسی نماینده وزن ۵۷ کیلوگرم، مهدی رحیمی نماینده وزن ۶۱ کیلوگرم، محمدرضا حسینی جلالوندی نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم، محمد بخشی نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم، مهدی عباس پور نماینده وزن ۷۴ کیلوگرم، عادل پنائیان نماینده وزن ۷۹ کیلوگرم، محمدحسین نوروزیان نماینده وزن ۸۶ کیلوگرم، محمدجواد صالحی نماینده وزن ۹۲ کیلوگرم، عرفان علیزاده نماینده وزن ۹۷ کیلوگرم و مرتضی جان محمدزاده نماینده وزن ۱۲۵ کیلوگرم

گفتنی است سیدحسین مرعشیان و کامران قدرتی به عنوان سرمربی و مربی تیم ملی کشتی فرنگی، امین رشیدلمیر و فرید دژم خوی به عنوان سرمربی و مربی تیم ملی کشتی آزاد و حسن محمودآبادی به عنوان سرپرست هدایت این دو تیم را برعهده خواهند داشت.