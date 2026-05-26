به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس دادگستری شهرستان جیرفت از بازگشت ۱۰۰ هکتار از اراضی منطقه «نارجوئیه» به بیت‌المال خبر داد و تأکید کرد: مشاوران املاکی که اقدام به تنظیم قرارداد برای اراضی دولتی یا زمین‌های فاقد کاربری مسکونی کنند، شریک جرم محسوب می‌شوند.

سلمان اعظمی اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضائیه در صیانت از حقوق عامه و مقابله با زمین‌خواری، عملیات ضربتی آزادسازی اراضی کشاورزی منطقه نارجوئیه با حضور جانشین دادستان، مدیر امور اراضی جنوب کرمان و نیرو‌های انتظامی به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این عملیات، ۵۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز که به صورت غیرقانونی در اراضی ملی احداث شده بود، تخریب و ۱۰۰ هکتار از این اراضی از دست سودجویان خارج و جهت بازگشت به چرخه تولید و کشاورزی احیا شد.

رئیس دادگستری جیرفت با اشاره به نقش واسطه‌ها در تسهیل تخلفات حوزه زمین، به تمامی مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی هشدار داد و تصریح کرد: در کنار برخورد با زمین‌خواران، مشاوران املاکی که اقدام به تنظیم قرارداد برای اراضی دولتی یا زمین‌های فاقد کاربری مسکونی می‌کنند، شریک جرم محسوب شده و در قبال خسارات وارده به مردم، مسئول و پاسخگو خواهند بود.

اعظمی با استناد به قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی، خاطرنشان کرد: هرگونه خرید و فروش این‌گونه اراضی ممنوع است؛ لذا به بنگاه‌های املاک اکیداً توصیه می‌شود پیش از تنظیم هرگونه سند، حتماً از کاربری قانونی ملک اطمینان حاصل کنند.