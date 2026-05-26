پخش زنده
امروز: -
صد هکتار از اراضی ملی در منطقه «نارجوئیه» جیرفت آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس دادگستری شهرستان جیرفت از بازگشت ۱۰۰ هکتار از اراضی منطقه «نارجوئیه» به بیتالمال خبر داد و تأکید کرد: مشاوران املاکی که اقدام به تنظیم قرارداد برای اراضی دولتی یا زمینهای فاقد کاربری مسکونی کنند، شریک جرم محسوب میشوند.
سلمان اعظمی اظهار کرد: در راستای اجرای سیاستهای قوه قضائیه در صیانت از حقوق عامه و مقابله با زمینخواری، عملیات ضربتی آزادسازی اراضی کشاورزی منطقه نارجوئیه با حضور جانشین دادستان، مدیر امور اراضی جنوب کرمان و نیروهای انتظامی به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: در این عملیات، ۵۰ مورد ساختوساز غیرمجاز که به صورت غیرقانونی در اراضی ملی احداث شده بود، تخریب و ۱۰۰ هکتار از این اراضی از دست سودجویان خارج و جهت بازگشت به چرخه تولید و کشاورزی احیا شد.
رئیس دادگستری جیرفت با اشاره به نقش واسطهها در تسهیل تخلفات حوزه زمین، به تمامی مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی هشدار داد و تصریح کرد: در کنار برخورد با زمینخواران، مشاوران املاکی که اقدام به تنظیم قرارداد برای اراضی دولتی یا زمینهای فاقد کاربری مسکونی میکنند، شریک جرم محسوب شده و در قبال خسارات وارده به مردم، مسئول و پاسخگو خواهند بود.
اعظمی با استناد به قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی، خاطرنشان کرد: هرگونه خرید و فروش اینگونه اراضی ممنوع است؛ لذا به بنگاههای املاک اکیداً توصیه میشود پیش از تنظیم هرگونه سند، حتماً از کاربری قانونی ملک اطمینان حاصل کنند.