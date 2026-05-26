به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کابلی فرماندار شهرستان عباس‌آباد در حاشیه رزمایش دو روزه کنترل و تنظیم بازار با اشاره به شرایط حساس اقتصادی، گفت: از بازاریان شهرستان انتظار می‌رود در این مقطع حساس، با همان روحیه اتحاد و همدلی همیشگی، یار و همراه مردم باشند تا مشکلات معیشتی مرتفع گردد.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار مازندران افزود: خوشبختانه هیچ‌گونه کمبودی در بحث اقلام و کالا‌های اساسی در سطح شهرستان وجود ندارد و دغدغه اصلی ما در حال حاضر، مقابله با مسئله گران‌فروشی است که موجب رنجش شهروندان می‌شود.

فرماندار عباس‌آباد با تشریح اقدامات نظارتی تصریح کرد: تیم‌های بازرسی اتاق اصناف و بسیج اصناف به‌صورت مستمر در دو نوبت صبح و عصر در حال گشت‌زنی هستند و تا به امروز با قاطعیت اقدام به صدور اخطار کتبی، جریمه و حتی پملب واحد‌های متخلف کرده‌ایم.

کابلی با هشدار به سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط بازار، گفت: کسانی که با گران‌فروشی بر مردم فشار می‌آورند، بدانند که برخورد قانونی ما با آنها سخت و بدون هیچ‌گونه اغماضی خواهد بود؛ چرا که امنیت اقتصادی مردم خط قرمز ماست.

وی در ادامه خبر خوشی برای اقشار کم‌برخوردار داشت و گفت: به منظور حمایت از معیشت خانواده‌های نیازمند، ۱۰ تن مرغ رایگان تأمین شده است که به‌صورت محله‌محور در سطح سه بخش عباس‌آباد، سلمان‌شهر و کلارآباد توزیع خواهد شد.

فرماندار شهرستان عباس‌آباد افزود: با توجه به فرهنگ بالای مردم این منطقه، نگاه ما بر همراهی داوطلبانه بازاریان است، اما نظارت‌های حاکمیتی برای تأمین آرامش بازار با قدرت ادامه خواهد یافت.