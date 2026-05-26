۱۰۰ متر تور ماهیگیری از آبگیر بند خاکی شماره ۲ تصفیهخانه گلاب تیران و کرون کشف و جمع آوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست، همزمان با فصل حساس تخمریزی آبزیان و در پی تشدید گشتهای کنترلی و نظارتی در آبگیرهای تیران و کرون، محیطبانان موفق به کشف و جمعآوری مقدار قابل توجهی لوازم غیرمجاز صید شدند.
در این گشتزنیها در اطراف آبگیرهای موجود در شهرستان، حدود ۱۰۰ متر تور ماهیگیری از آبگیر بند خاکی شماره ۲ تصفیهخانه گلاب کشف و جمعآوری شد.
جمعآوری این تورهای ماهیگیری، گامی مهم در جهت جلوگیری از صید غیرمجاز و حفاظت از ذخایر آبزیان منطقه، به ویژه در دوره حساس تولید مثل آنها محسوب میشود.