به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما و به نقل ازرسانه رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال ایران در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی اردوی آنتالیا ترکیه، عصر امروز مطابق برنامه‌ریزی کادرفنی از ساعت ۱۸ به وقت محلی یک بازی درون گروهی را برگزار خواهد کرد.

هدف از این اقدام بررسی آخرین وضعیت ملی‌پوشان فوتبال در آستانه بازی با گامبیا است.

طبق برنامه شاگردان امیر قلعه نویی ۱۴ خرداد نیز دیدار دوستانه دیگری را مقابل مالی در ترکیه برگزار کرده و پس از آن راهی کمپ خود در جام جهانی در شهر تیجوانا مکزیک می‌شوند.