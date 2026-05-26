پخش زنده
امروز: -
سفیر کوبا در تهران با ابراز خرسندی از حضور حامیان این کشور در سفارت کوبا، گفت: از اینکه با حضور خود از ما حمایت میکنید، بسیار خوشحالم. ما برای روابط بین ایران و کوبا اهمیت ویژهای قائل هستیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ خورخه فرناندو لفبره نیکلاس، سفیر جمهوری کوبا در جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به سفر اخیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به کوبا افزود: دکتر قالیباف به کوبا سفر کرده بودند و مذاکرات بسیار مهمی نیز انجام شده بود. تقریباً ۱۲ روز پس از همان دیدارها، جنگ اتفاق افتاد.
سفیر کوبا در ادامه با توصیف فضای کنونی ایران اظهار داشت: این روزها سرشار از حس میهنپرستی، میهندوستی و اتحاد است. ما در ایران هم جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ اخیر را بررسی میکنیم. امروز شاهد شکست استراتژیک و تحقیر آمریکا هستیم.
وی اضافه کرد: ما شاهد هستیم که حس میهنپرستی و اتحاد در مردم ایران پررنگتر از همیشه شده است. ترامپ تمام تلاش خود را میکند که این واقعیت را با حوادث دیگر در نقاط مختلف دنیا بپوشاند.
سفیر کوبا در خصوص سیاستهای آمریکا علیه کشورش نیز هشدار داد و تصریح کرد: شاید آمریکا این فکر را داشته باشد که حمله کند و یکی از دلایل بزرگش این است که شکست خود در جنگ علیه ایران را توجیه کند. به همین دلیل در چند هفته اخیر صدای تهدیدها علیه کوبا بیشتر شده است. این اقدامات جنبه توجیهی دارد.
وی در ادامه با اشاره به پروندهسازی آمریکا علیه مقامات کوبایی گفت: ما شاهد هستیم که در دادگاههای آمریکا، آقای کاسترو را به اتفاقی متهم میکنند که ۳۰ سال پیش رخ داده است؛ آن هم زمانی که یک هواپیمای آمریکایی وارد حریم هوایی کوبا شده بود. از این حادثه برای توجیه حمله به کوبا استفاده میکنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: کوبا دوست دوران سخت ایران است
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در دیدار با سفیر کوبا در تهران با اشاره به پیوندهای دیرینه دو کشور تأکید کرد: کوبا دوست دوران سختیِ ماست و ما هیچگاه حمایتهای شما را در طول انقلاب اسلامی از یاد نخواهیم برد.
وی افزود: ما معتقدیم حتماً باید گامهای عملی و جدی برای تقویت روابط ایران و کوبا برداشته شود.
بروجردی با یادآوری رهنمودهای بنیانگذار انقلاب اسلامی گفت: ۴۷ سال از وقتی میگذرد که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند «آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند». امام شهید ما (آیتالله خامنهای) نیز همین مسیر را ادامه داد و امروز رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای نیز همین سیاست را دنبال میکنند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: ما قطعاً با دولت و مردم کوبا روابط خوب و نزدیکی خواهیم داشت.