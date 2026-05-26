

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مسابقه که استادیوم ردبول آره نا در شهر لایپزیش آلمان و با داوری مائوریتزیو ماریانی از ایتالیا برگزار خواهد شد، تیم کریستال پالاس انگلیس و رایو وایکانو اسپانیا به مصاف هم می‌روند. تیم قهرمان این دوره به دور گروهی لیگ اروپا در فصل آینده راه خواهد یافت.

تیم کریستال پالاس که برای اولین بار به رقابت‌های اروپایی راه یافته بود، اکنون اولین فینال اروپایی خود را نیز تجربه می‌کند. آن‌ها به دنبال اولین افتخار بزرگ خود پس از قهرمانی جام حذفی انگلیس ۲۰۲۵ هستند. تیم رایو نیز به اولین فینال اروپایی خود رسیده است. این تیم قبلا بهترین عنوان خود را با رسیدن به دور یک چهارم نهایی جام یوفا در سال ۲۰۰۱ تجربه کرده است.

در این دوره تیم‌های شاختار دونیتسک اوکراین و استراسبورگ فرانسه سوم مشترک شدند.

در فصل قبل تیم چلسی انگلیس با شکست رئال بتیس اسپانیا قهرمان شد و تیم‌های فیورنتینا ایتالیا و جورگاردنز سوئد سوم مشترک شدند.

به تیم قهرمان ۵ و نایب قهرمان ۳ میلیون یورو تعلق خواهد گرفت.

در لیگ کنفرانس اروپا تیم‌های المپیاکوس یونان، وستهام یونایتد و چلسی انگلیس و رم ایتالیا با یک قهرمانی رکورد دار مشترک هستند و تیم فیورنتینا با ۲ نایب قهرمانی و سومی در رده چهارم است.