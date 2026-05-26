به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گفت: از ۲۲ اردیبهشت که خرید تضمینی گندم در خراسان جنوبی آغاز شده تا چهارم خرداد هزار و ۸۷۸ تن گندم توسط ۱۶ مرکز خریداری شده است و خرید تضمینی گندم در استان همچنان ادامه دارد.

حسینی نسب افزود: این میزان گندم هزار و ۳۴۷ تن از مباشر و ۵۳۱ تن به صورت ملکی بوده که در مجموع به ارزش ۹۳ میلیارد تومان در قالب ۲۳۶ محموله از ۱۳۱ کشاورز خریداری شده است.

وی گفت: شهرستان نهبندان با ۷۵۵ تن بیشترین خرید گندم را به خود اختصاص داده است.

امسال براساس نرخ مصوب ابلاغی، قیمت خرید هر کیلوگرم گندم بر اساس درجه‌ی پاکی گندم به طور متوسط حدود ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۰ هزار تومان جایزه که جمعأ ۴۹ هزار ۵۰۰ تومان است تعیین شده است.